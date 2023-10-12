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Байдена призвали начать переговоры с Путиным по Украине

18:52
  • четверг
  • 12 октября 2023

Вашингтону повезло, что дело придется иметь именно с ним

Президент России Владимир Путин – умный и сдержанный человек. Вашингтону повезло, что в случае необходимости ему придется иметь дело именно с этим российским политиком, считает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн.

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По словам Макговерна, президенту США Джо Байдену пора признать, что вопрос Украины можно решить на переговорах с Путиным. Экс-агент ЦРУ подчеркнул в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что это ключевой момент.

Российский президент неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинской проблеме. В то время как Киев не проявляет инициативы и даже законодательно запретил контакты с российской стороной.

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