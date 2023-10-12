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В России выделят 24,5 млрд рублей на оказание помощи по ОМС

22:42
  • четверг
  • 12 октября 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Более 24,5 миллиарда рублей направят в текущем году на оказание россиянам высокотехнологичной помощи в федеральных клиниках в рамках программы ОМС. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Также премьер рассказал об указе, подписанном президентом, об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке для отдельных компаний. Это позволит выровнять баланс между спросом и предложением и снизит возможность для спекуляций.

Речь шла о повышении зарплат бюджетникам. Так, на увеличение оплаты труда сотрудникам медико-социальной экспертизы дополнительно направят 700 миллионов рублей. Ранее для других категорий было выделено ещё 30 миллиардов. Ещё один важный вопрос - совершенствование системы мер поддержки семьям с детьми.

"Родители, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, получают специальное ежемесячное пособие. Пока малышу не исполнится полтора года. Сейчас право на него есть только у мам и пап, которые не выходят до этого времени на работу, трудятся на полставки или на дому. По поручению президента правительство подготовило изменения в законодательство, позволяющие сохранить назначенные выплаты и при полной занятости", - отметил Мишустин.

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