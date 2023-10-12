"Признание безысходности": Запад теряет интерес к Украине

США стали прижимистее

Слова Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией следует трактовать как признание безысходности. Так глава нашего МИДа Сергей Лавров прокомментировал по просьбе журналистов слова украинского лидера, что его страна якобы "находится в последней части, самой трудной". Зеленский совершил очередной вояж по европейским столицам.

Очередное тамбурное селфи по дороге из Брюсселя. Потрепанный постоянным гастрольным чёсом по зарубежью и расстроенный неожиданным низвержением с политического олимпа, Зеленский лишь подтверждает: как актер он тоже не очень. Хорошую мину изобразить не удается.

"Встреча в формате Рамштайн, наша широкая оборонная коалиция, более 50 государств-членов. Это был мощный день! Бельгия, спасибо! Всем союзникам в Рамштайне, спасибо! Соединенные Штаты, я благодарен за ваше руководство и поддержку! С каждым днем наши воины и весь наш народ становятся сильнее", - заявил Зеленский.

Из брюссельского вояжа Зеленский, помимо очередных подачек, привез и тревожные для сограждан новости. Во-первых, Штаты стали прижимистее. Пентагон пожертвовал всего 200 миллионов долларов, а Белый дом совсем непрозрачно намекнул: Киеву пора поумерить аппетиты. Помощь бесконечной не будет. США, конечно, еще попытаются передать когда-нибудь потом замороженные активы нашего Центробанка. Но это не точно. Никак не могут найти юридические обоснования откровенного воровства российских денег.

"Высокопоставленные американские чиновники усилили попытки подтолкнуть западные правительства к использованию замороженных резервов ЦБ РФ для помощи украинской стороне. Но эксперты опасаются, что в случае конфискации российских активов правительства других стран могут решить забрать свои средства из европейской зоны. А организовать "неприкрытую экспроприацию" активов России в США мешают положения американской конституции", - пишут западные СМИ.

Газета Financial Times пишет: из-за восстановления после пандемии и поддержки нацистского режима долговые обязательства ЕС достигнут 900 миллиардов евро уже через три года. Но в Киеве безапелляционно заявляют: Украину обязаны содержать всем миром.

У вчерашних братьев-поляков чем ближе парламентские выборы, тем шире раскрываются глаза: родство с украинцами слишком накладно, а киевская девушка совсем не та, за кого себя выдает, и танцевать ее очень дорого.

"Нам необходимо выставить Украине счет на нашу помощь, партия "Конфедерация" такой счет выставила и оценила ее в 100 млрд злотых. Эмбарго на зерно необходимо не только сохранить, но и расширить на ряд других украинских товаров", - отметила Анна Брылка, кандидат в депутаты Сейма Польши от партии "Конфедерация".

Запад профинансировал, а ВСУ инвестиции не отработали. Пособникам Зеленского все сложнее подбирать слова, чтобы оправдать провал контрнаступления и отставание от графика, навязанного спонсорами.

Американские эксперты разъясняют, что же у режима идет не так. В элитном формировании "Магура" начались конфликты из-за неэффективного управления и огромных потерь. У ВСУ дефицит офицерских кадров. И насильно мобилизованные не в состоянии их заменить.

"Россия подает прямой сигнал НАТО и Западу: наша армия больше, наша армия лучше. Мы подготовлены. А вы все жирные, жрущие пончики американцы и немцы - ничего не добьетесь", - говорит экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Washington Post цитирует жалобы боевиков Зеленского. Слишком медленные и поэтапные поставки устаревшего западного оружия они сравнивают с видеоигрой, в которой нужно пройти уровень и получить бонусы - автомат или танк посовременнее. Только разработчики не рассказали подопытным, что игра будет до последнего украинца.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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