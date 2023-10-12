Пропавшую в Нижнем Новгороде девочку нашли в диване у соседа

Возбуждено уголовное дело

Полиция Нижнего Новгорода нашла пропавшую накануне 10-летнюю девочку. Ребенка обнаружили в диване у соседа. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина обратилась в полицию в среду вечером. Она заявила, что пропала ее 10-летняя дочь - вышла из квартиры вечером в домашней одежде и не вернулась.

Поисковые группы осматривали лесополосу, гаражи и подвальные помещения. Часть проводила поквартирный обход. В одной из квартир долго не открывали дверь. Когда хозяин впустил оперативников в жилище, они обнаружили девочку спрятанной под вещами в диване. Ранее судимый 44-летний безработный задержан, возбуждено уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, передает РИА Новости.

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