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Египет запросил организацию коридоров для доставки гумпомощи в Газу

20:09
  • четверг
  • 12 октября 2023

Ранее была достигнута договоренность об эвакуации иностранцев

Египет запросил создание коридоров безопасности для доставки помощи в Газу под гарантии США. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

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Ранее стало известно, что израиль дал принципиальное согласие на создание коридоров для эвакуации. По ним з сектора Газа смогут выйти американцы и граждане других иностранных государств.

Телеканал приводит и ответ израильских властей на последнюю просьбу Египта. В Тель-Авиве возможность получения палестинцами гуманитарной помощи связали с освобождением захваченных ХАМАС заложников.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.

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