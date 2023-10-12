Со стороны Сектора Газа летят ракеты

Армия не справилась с защитой Израиля - с таким заявлением сегодня выступил начальник генштаба Герци Халеви. Причины провала обороны покажет расследование, которое проведут уже после завершения конфликта. А сейчас, подчеркнул глава ведомства, Израиль делает всё возможное для возвращения заложников. По данным СМИ, в плену у ХАМАС находится не менее 150 человек. ЦАХАЛ продолжает массированные обстрелы палестинской территории.

Спустя несколько дней с начала массированных обстрелов со стороны Израиля в ответ на чудовищную атаку боевиков ХАМАС в Секторе Газа в руинах целые кварталы. Разрушены жилые дома, административные здания, школы, госпитали.

Официально в списке погибших свыше 1400 человек, сколько жертв в реальности – неизвестно. В переполненных больницах сотни раненых. Рядом с моргами очереди из родственников, пришедших на опознание.

Газа близка к гуманитарной катастрофе. Анклав отрезан от водо- и газоснабжения. Нет электричества. Не поступает гуманитарная помощь. Единственный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе с Египтом, через который её можно было бы завозить, из-за постоянных ударов со стороны Израиля закрыт.

97 израильских семей сегодня были уведомлены о том, что их родные находятся в плену у ХАМАС. Впрочем, в СМИ циркулируют и более шокирующие числа, в заложниках могут находиться несколько сотен человек.

Среди них - люди с двойным гражданством. Израильские власти уверяют: во время операции возмездия военные делают всё, чтобы снизить возможное количество жертв среди мирного населения. Цель Армии обороны Израиля – уничтожение ХАМАС.

Серия мощных ударов накануне была нанесена Армией обороны Израиля по местам дислокации и командным центрам подразделения "Нухба", это элитные силы палестинской группировки, возглавившие субботнюю атаку. По данным ЦАХАЛ, эти бригады готовят новые теракты и организуют проникновение своих бойцов на израильскую территорию через сеть тоннелей.

Начальник Генштаба армии страны признал: военные не справились с обеспечением безопасности в день атаки ХАМАС. После шквала критики в адрес израильских вооружённых сил они отчитываются о каждом своём шаге.

Сегодня в Израиле проходят похороны погибших военных. 222 семьи потеряли своих близких в ходе боестолкновений. В Израиле снова и снова напоминают, что стало причиной столь радикального ответа. Только в израильском поселении Беэри при жестоком нападении ХАМАС было уничтожено 10% населения. Всего жертв - свыше 1300 человек. По сообщениям СМИ, израильские власти планируют публиковать фото и видео, на которых – последствия кровавой бойни, устроенной ХАМАС в минувшую субботу.

ХАМАС не сдаётся. Сирены тревоги звучат в центре и на юге Израиля. Со стороны Сектора Газа летят ракеты. Мэр израильского города Сдерот - он расположен вплотную к Газе - потребовал от властей эвакуировать жителей, а это 30 тысяч человек. Неясной остаётся обстановка вокруг израильско-ливанской границы. ЦАХАЛ стягивает резервные силы к населённым пунктам у севера страны из-за угрозы нападения "Хезболлы". Наземная операция Израиля в Газе пока не началась.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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