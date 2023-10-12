ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по целям в секторе Газа

20:47
  • четверг
  • 12 октября 2023

Ранее авиация работала по целям на территории Сирии

Новые удары нанесла израильская авиация по целям в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

В ЦАХАЛ рассказали о подготовке наземной операции против ХАМАС
Британских солдат отправили оборонять Израиль

Как говорится в сообщении, истребители наносят удары по многочисленным террористическим целям, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ 12 октября нанесла удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Сообщается, что уничтожен 71 объект на сирийской территории. Местные СМИ сообщают, что было нанесено 34 ракетных удара – 26 с воздуха, восемь – с земли. В результате полностью выведены из строя взлетно-посадочные полосы аэропортов, их работа приостановлена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа в ответ на атаки ХАМАС
Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа в ответ на атаки ХАМАС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.