ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по целям в секторе Газа

Ранее авиация работала по целям на территории Сирии

Новые удары нанесла израильская авиация по целям в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

Как говорится в сообщении, истребители наносят удары по многочисленным террористическим целям, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ 12 октября нанесла удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Сообщается, что уничтожен 71 объект на сирийской территории. Местные СМИ сообщают, что было нанесено 34 ракетных удара – 26 с воздуха, восемь – с земли. В результате полностью выведены из строя взлетно-посадочные полосы аэропортов, их работа приостановлена.

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