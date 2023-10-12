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Вашингтон заявил о готовности к обмену радикалов на американских заложников

21:28
  • четверг
  • 12 октября 2023

Белый дом не исключает никаких вариантов

Белый дом готов к обмену с ХАМАС для освобождения американских заложников. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, США очень серьезно относятся к своим обязательствам по возвращению удерживаемых за рубежом граждан страны к их семьям.

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Журналисты просили Кирби прокомментировать высказывания представителей ХАМАС, заявивших о готовности к переговорам с США. Палестинцы предлагают возвращение заложников при условии освобождения заключенных американской стороной.

Представитель Белого дома отметил, что администрация в прошлом вступала в переговоры, чтобы добиться освобождения захваченных граждан. И сейчас никакие варианты не исключены, если возвращение заложников к семьям можно организовать мирным путем, передает ТАСС.

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