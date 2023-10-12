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МИД России заявил о коррозии мирового спорта после решения МОК

21:56
  • четверг
  • 12 октября 2023

Приостановка членства ОКР политически мотивирована

Решение Международного Олимпийского комитета в отношении России свидетельствует о разрушительных процессах в организации. Приостановка членства Российского Олимпийского комитета политически мотивирована. Этот шаг ведет к коррозии всего мирового спорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова подчеркнула, что разрушительные процессы набирают обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подтверждением стало и решение Исполкома МОК от 12 октября о приостановке членства Олимпийского комитета России

Двойные стандарты, намеренная сегрегация по национальному признаку - это вопиющее ущемление прав российских атлетов, сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД России. Отмечено, что, в конечном итоге, речь идет о нарушении базовых прав человека.

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