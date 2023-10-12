Собянин рассказал о развитии энергетики Москвы

За последние годы в столице произошли серьезные изменения с точки зрения генерации энергии

Развитие энергосистемы в Москве способствовало снижению уровня вредных выбросов в два раза за последние десять лет. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя", который проходит в столичном Манеже. Обсуждают актуальные темы по развитию топливно-энергетического комплекса.

На стенде правительства Москвы можно узнать всё о развитии городского хозяйства. Здесь всё о ЖКХ и комфортной городской среде, тепло-, газо-, водо- и электроснабжении, цифровизации. Семь основных направлений, обеспечивающих жизнь мегаполиса.

"Конечно же, это очень хорошая площадка, чтобы рассказать о своих достижениях и рассказать о наших планах на будущий год. Но в то же время это возможность узнать обратную связь от жителей столицы, что им нравится, что бы они хотели увидеть и улучшить жизнь в городе", - рассказал Михаил Коротков, руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ АО "ОЭК".

Тема центральной сессии второго дня форума – создание города будущего. И энергетическая система – основа любого мегаполиса. Будь то Сингапур, Сан-Паулу или Дубай. Но Москва – город северный, с продолжительными и холодными зимами и, как следствие, колоссальной нагрузкой на городские сети. Они требуют постоянного обслуживания и модернизации. С этим столица справляется.

"За последние годы в Москве с точки зрения генерации произошли серьёзные изменения: 7 самых современных парогазовых установок сменили устаревшие котельные, реконструировано около 2500 тепловых сетей и 17 000 электросетей. Изменены стандарты потребления тепла домами", - сообщил Собянин.

И пока Москва развивается и наращивает экономические темпы, потребление ресурсов падает. Такой вот закон сохранения энергии в действии.

"Несмотря на рост на 40 процентов валового продукта Москвы, энергопотребление не выросло ни на процент. Тепло - 0, электроэнергия 0,4 процента, газ - минус 15 процентов, вода - минус 30 процентов. Поддержание и создание надежных транспортных систем с точки зрения доставки энергоресурсов, генерации и энергоэффективность потребителю - это тот рецепт, который сегодня абсолютно дает отличный эффект", - отметил Собянин.

За 10 лет выбросы углекислого газа в столице снизились почти в 2,5 раза. Это прямое следствие внедрения новых систем управления потреблением ресурсов, перевод резервного топлива с мазута на газ. А в последние годы – активное развитие электрического транспорта. Ещё одна важная задача, стоящая перед энергетиками – безопасность.

Введение потолка цен на российскую нефть, подрыв газопроводов, санкции. Всё это – попытки затормозить нашу экономику. Но старые методы в новой реальности уже не работают. Сырьевая промышленность Ирана – тому доказательство.

И пока глобальный запад от российской энергетической отрасли отворачивается в пользу более дорогих и менее надёжных альтернатив, развивающиеся экономики стремятся занять их место на взаимовыгодных условиях.

Главная задача перед российской энергетической отраслью сейчас - сделать так, чтобы конечному потребителю всегда было тепло и светло.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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