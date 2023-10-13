Политолог Супонина: конфликт на Ближнем Востоке не разрешится в ближайшие годы

Военные и политические риски очень велики

Как долго еще могут продлиться вспыхнувшие на Ближнем Востоке боевые действия? Есть ли риск того, что в них будут вовлечены такие страны, как Иран и Сирия? И стоит ли ожидать реальных результатов от визита в регион госсекретаря США Энтони Блинкена?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-международник Елена Супонина.

"Военные и политические риски очень велики, в том числе и для самого Израиля. Проведение наземной операции будет очень сложным, с большим количеством жертв. И это не вопрос дней. А сам конфликт не разрешится и в ближайшие годы. При этом Биньямину Нетаньяху сейчас выгодно, как ни странно, идти в сторону эскалации. Претензий к нему много, и они нарастали в течение года", - отметила эксперт.

Полный комментарий Елены Супониной смотрите в видео

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