Киевский гастролер

Снимай последнюю рубаху, режь последний огурец! Дружба - она такая. Для себя пожалеешь, а другу последнее отдашь. Зеленский отправился в очередной тур с протянутой рукой по Европе. В Бельгии почти договорился, что ему отдадут замороженные российские активы. И тут лучшие друзья поляки плюнули в спину. Лидер партии "Конфедерация" Кшиштов Босак пришел к посольству Украины с огромным счетом в руках. Даром, что ли, помогали? Вернуть деньги пора.

В Польше в воскресенье выборы, и все политические партии выступают с яркими концертными номерами. Кандидат в депутаты Сейма от той же партии "Конфедерация" Анна Брылка пояснила украинским друзьям, что даром ничего не бывает. Счет - примерно 23 миллиарда долларов. Нескромно как-то. Другие-то готовы помогать дальше. Правда, не своими деньгами.

В Бельгии киевский гастролер потребовал отдать ему замороженные активы России. Там кивнули, но пообещали поделиться только деньгами, полученными в виде налогов на доходы от замороженных активов. Почти два миллиарда евро. Свои давать как-то глупо. Все же понимают, что половину разворуют. Зеленский и тому рад. У него теперь новая роль - нищего сироты, которого и в купе-то не пускают, приходится побираться из тамбура.

Зеленскому, который раньше только требовал и настаивал, давно сказали прямым текстом - почаще "спасибо" говори. Хотя, судя по его лицу, говорить он еще может, а вот услышанное понимает с трудом.

Что касается Польши, ее обиды понятны. Помогали, как родным, - оружием, деньгами, беженцев принимали. Но когда Варшава отказалась покупать украинское зерно по демпинговым ценам, киевский герой немедленно решил нажаловаться в ВТО, обвинил поляков с трибуны ООН в том, что они устроили зерновой триллер. Премьер Моравецкий до того разобиделся, что публично потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков. Но ему ж все божья роса. Таких только рублем бить. Или злотым.

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