Об этом сообщила организация Human Rights Watch

Официальные комментарии о происходящем на Ближнем Востоке дали в движении ХАМАС. Его представители сообщили: целью нападения 7 октября были исключительно военные объекты Израиля, Запад демонизирует Палестину, а в гибели мирных жителей виновата паника в рядах ЦАХАЛ.

Исламисты призвали снять блокаду сектора Газа, который находится на грани гуманитарной катастрофы. По данным ООН, свои дома покинули уже более 420 тысяч жителей анклава. А по данным организации Human Rights Watch, армия Израиля применила в Газе и Ливане снаряды с запрещенным белым фосфором.

Ситуацию в зоне конфликта обсудят сегодня в Израиле главы Еврокомиссии и Европарламента. А в Иордании с президентом Палестины Махмудом Аббасом встретится госсекретарь США Энтони Блинкен.

С этой пятницы Штаты начинают вывозить американцев из Израиля чартерными рейсами. По данным издания Politico, Вашингтон может пересмотреть решение не отправлять своих военных для участия в боевых действиях.

Тем временем в Париже все-таки состоялся запрещенный ранее митинг в поддержку Палестины. Собравшихся на площади Республики полиция разогнала водометами и слезоточивым газом.

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