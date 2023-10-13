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Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

07:39
  • пятница
  • 13 октября 2023

Вначале лидеры пообщаются в узком составе, затем пройдут переговоры с участием делегаций

В пятницу в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств СНГ, в котором примет участие Владимир Путин. Он находится в Киргизии с официальным визитом.

Вначале лидеры пообщаются в узком составе, затем пройдут переговоры с участием делегаций. На саммите особое внимание уделят обеспечению безопасности на пространстве СНГ. Также будет принят ряд мер по усилению координации в борьбе с терроризмом и экстремизмом. По итогам ожидается подписание пакета документов.

А перед заседанием президент России встретится с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. В повестке - развитие двусторонних отношений и ситуация на границе с Афганистаном.

Дальнейший рост товарооборота и капиталовложений, укрепление военного партнерства Владимир Путин обсудил накануне с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Главы государств также посетили российскую авиабазу в городе Кант. 

Кроме того, в Бишкеке Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главное внимание собеседники уделили ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Также рассматривались вопросы экономического партнерства, развития транспортных связей и международной безопасности.

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