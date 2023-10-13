На херсонском направлении вертолеты Ми-28Н нанесли сокрушительные удары по укрепрайонам и бронированной технике националистов

Российские войска отразили пять атак штурмовых групп боевиков на краснолиманском направлении. Потери неприятеля за сутки составили около 40 человек, сообщили в Минобороны.

Экипажи "Солнцепеков" нанесли огневое поражение трем опорникам ВСУ. На южнодонецком участке фронта сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений. Боеприпасами "Ланцет" уничтожены вражеские самоходки "Акация", М109 Paladin, гаубица Д-20 и РСЗО "Град".

На херсонском направлении вертолеты Ми-28Н нанесли сокрушительные удары по укрепрайонам и бронированной технике националистов. Экипажи "Ночных охотников" поразили все намеченные цели. Эти боевые машины способны выполнять самые сложные задачи независимо от времени суток и метеоусловий, а также обладают уникальными пилотажными характеристиками. Ми-28Н значительно превосходят зарубежные аналоги.

Десантный расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт неприятеля. Вражеский объект обнаружили в лесном массиве наши разведчики. После получения координат бойцы сразу выдвинулись на огневую позицию, где находилась замаскированная пусковая установка. "Фагот" готов к работе через считанные секунды. А дальше - пуск управляемой ракеты и точное попадание в цель.

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