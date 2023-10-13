Стали известны имена новых героев спецоперации

Они демонстрируют мужество и профессионализм

Минобороны представило новых героев СВО.

Сержант Александр Раднаев, действуя в составе медицинского взвода, попал под обстрел националистов. Разорвавшийся рядом снаряд вывел из строя легкобронированный автомобиль, на котором доставляли в госпиталь наших раненых бойцов. Пострадал и экипаж машины. Александр моментально эвакуировал всех в безопасное место и до прибытия нового транспорта оказал им помощь.

Сержант Алексей Мыльников во время подвоза боеприпасов на передовую вместе с колонной попал под минометный удар противника, но сумел вывести свой автомобиль из-под огня и обеспечить доставку снарядов танковой роте. Это помогло российскому подразделению отбить атаку ВСУ.

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