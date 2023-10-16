Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Для серьезных дел день не подходит

Овны

Вы можете неожиданно для себя потратить деньги или обнаружить, что так и не получили оплату за свою работу. Если с финансами все хорошо, вы можете гордиться собой.

Тельцы

Чувство меры подводит вас: посмотрите на текущий список дел, проанализируйте свои обещания или содержимое тарелки. Переборщить сегодня очень легко!

Близнецы

Женщины на работе - коллеги, начальницы, клиентки - сегодня захотят делиться с вами секретами или сплетничать. Не поддавайтесь искушению открыть им свои тайны.

Раки

Вы обычно умеете вовремя остановиться в дружеской болтовне или переписке в мессенджерах, но не сегодня. Контролируйте себя, чтобы не влипнуть в неприятности.

Львы

Для серьезных дел день не подходит: чья-то ненадежность или легкомыслие сыграют печальную роль. Этот понедельник лучше посвятить необременительным делам.

Девы

Вы не любите экспромтов, но сегодня без них никак! Вам придется поехать в незапланированную поездку или отправиться на встречу, к которой вы не готовились.

Весы

Вам могут напомнить о деньгах или вещах, которые вы забыли вернуть. Составьте список, что и кому должны, и сделайте так, чтобы к Новому году он был пуст!

Скорпионы

Вам предстоит общение с противоположным полом, что вызовет сильные эмоции. Не воспринимайте это серьезно - всему виной впечатлительная Луна в вашем знаке.

Стрельцы

Контролируйте аппетит, так как сегодня вам могут отказать тормоза в плане еды. Займитесь делом, которое вас сильно увлекает, это сбережет вам здоровье.

Козероги

Заботы о детях, творческие проекты или банальная лень помешают осуществить задуманное. Нетипично для вас, но вполне объяснимо – вы устали и заслужили паузу.

Водолеи

Бытовые проблемы встанут на пути амбициозных целей, если таковые есть. Уходя из дома, проверьте, все ли в порядке, чтобы не отвлекаться на эти мысли в течение дня.

Рыбы

Этот день плохо сочетается с поездками: будьте внимательны в пути. Для оформления документов тоже время не самое лучшее – ошибки и смешные казусы почти неизбежны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"