Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Для серьезных дел день не подходит
Овны
Вы можете неожиданно для себя потратить деньги или обнаружить, что так и не получили оплату за свою работу. Если с финансами все хорошо, вы можете гордиться собой.
Тельцы
Чувство меры подводит вас: посмотрите на текущий список дел, проанализируйте свои обещания или содержимое тарелки. Переборщить сегодня очень легко!
Близнецы
Женщины на работе - коллеги, начальницы, клиентки - сегодня захотят делиться с вами секретами или сплетничать. Не поддавайтесь искушению открыть им свои тайны.
Раки
Вы обычно умеете вовремя остановиться в дружеской болтовне или переписке в мессенджерах, но не сегодня. Контролируйте себя, чтобы не влипнуть в неприятности.
Львы
Для серьезных дел день не подходит: чья-то ненадежность или легкомыслие сыграют печальную роль. Этот понедельник лучше посвятить необременительным делам.
Девы
Вы не любите экспромтов, но сегодня без них никак! Вам придется поехать в незапланированную поездку или отправиться на встречу, к которой вы не готовились.
Весы
Вам могут напомнить о деньгах или вещах, которые вы забыли вернуть. Составьте список, что и кому должны, и сделайте так, чтобы к Новому году он был пуст!
Скорпионы
Вам предстоит общение с противоположным полом, что вызовет сильные эмоции. Не воспринимайте это серьезно - всему виной впечатлительная Луна в вашем знаке.
Стрельцы
Контролируйте аппетит, так как сегодня вам могут отказать тормоза в плане еды. Займитесь делом, которое вас сильно увлекает, это сбережет вам здоровье.
Козероги
Заботы о детях, творческие проекты или банальная лень помешают осуществить задуманное. Нетипично для вас, но вполне объяснимо – вы устали и заслужили паузу.
Водолеи
Бытовые проблемы встанут на пути амбициозных целей, если таковые есть. Уходя из дома, проверьте, все ли в порядке, чтобы не отвлекаться на эти мысли в течение дня.
Рыбы
Этот день плохо сочетается с поездками: будьте внимательны в пути. Для оформления документов тоже время не самое лучшее – ошибки и смешные казусы почти неизбежны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"