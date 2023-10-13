В Конгрессе США призвали готовится к одновременной войне с Россией и КНР

Штаты не были к появлению двух серьезных противников

США следует укрепить свою обороноспособность и начать готовиться к возможной войне на два фронта – с Россией и Китаем.

С такими рекомендациями выступила комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил. На фоне "вызывающего беспокойства" поведения России и Китая в последние годы.

В связи с возможной войной США следует расширять программы модернизации ядерных и неядерных вооружений. По мнению авторов доклада, Соединенные Штаты и их союзники должны располагать достаточными арсеналами обычных вооружений для сдерживания "российской и китайской агрессии".

Если это не осуществимо, тогда американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия. Члены комиссии призвали увеличить ядерный потенциал и количество средств доставки.

"Сегодня США находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников <…> Эта ситуация, которую США не предвидели и к которой они не готовы", - отметили авторы доклада.

Члены комиссии предполагают, что с "экзистенциальными вызовами" США столкнутся уже в 2027-2035 годах, поэтому готовиться нужно уже сейчас, передает текст доклада РИА Новости.

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