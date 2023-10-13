Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

США и ЕС сдвигали сроки поставок вооружений

Затянувшиеся поставки вооружений привели к отставанию ВСУ от намеченного плана. Об этом в интервью новостному телеканалу "24" заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Осенью прошлого года официальному Киеву в ходе "активных переговоров" удалось выпросить у стратегических партнеров – США и ЕС – как минимум три крупных транша военной помощи ВСУ, напомнил советник.

"Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, страны Запада постоянно сдвигали сроки поставок современных вооружений Киеву, как правило, на несколько месяцев.

"Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев", - заключил он.

Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступательные действия ВСУ идут не по графику из-за структурных проблем в профильных ведомствах страны.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью подчеркнул, что конфликтная ситуация между Москвой и Киевом находится на последней стадии. Завершающий этап противостояния будет самым сложным не только для украинского народа, но и для всей мировой общественности, указал политик.

Позднее высказывание украинского лидера прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По мнению дипломата, слова Владимира Зеленского о последней стадии конфликта следует трактовать как "признание безысходности".

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