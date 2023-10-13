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Military Watch: российский Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи

08:19
  • пятница
  • 13 октября 2023

На Западе высоко оценили истребители ВС России

Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи. Такое мнение высказывают аналитики издания Military Watch.

Как говорится в материале, Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет.

Журнал указывает на способность Су-57 использовать ракету Р-37М, способную поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиазавод имени Чкалова, который занимается серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей-бомбардировщиков Су-34. Министр обсудил с руководством предприятия создание комплекса по разработке и производству беспилотников большой дальности.

При этом Украина все еще ждет от Запада истребители — в НАТО заявили, что обещанные американские F-16 прибудут в Киев "скоро", однако конкретные сроки не назвали.

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