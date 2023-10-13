Израиль предписал населению эвакуироваться в южную часть Газы

ООН назвала это катастрофой

Израиль предписал населению, а также сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что это касается примерно 1,1 млн человек, а потому ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий.

Всемирная организация призвала отменить это распоряжение, подчеркнув, что это грозит катастрофой, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Израиль дал принципиальное согласие на создание коридоров для эвакуации. По ним из сектора Газа в Египет смогут выйти американцы и граждане других иностранных государств.

Тем временем израильская авиация нанесла новые авиаудары по целям в секторе Газа, а до того — по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Сообщалось, что уничтожен 71 объект на сирийской территории.

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