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ВСУ обстреляли ферму с животными в Брянской области

08:37
  • пятница
  • 13 октября 2023

Фермеры потеряли скот

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли производство "Мираторг" в Брянской области.

Накануне украинская армия выпустила минимум три снаряда по селу Азаровка. В результате повреждены кровля фермы, погибли два быка, передает telegram-канал Shot.

Кроме того, в соседнем селе Демьяновка был поврежден жилой дом. Среди людей пострадавших нет.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. Было повреждено нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Люди не пострадали.

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