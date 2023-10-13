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Лондон подтвердил отправку военной группировки в помощь Израилю

08:58
  • пятница
  • 13 октября 2023

Она включает два корабля ВМС и противолодочный самолет

Лондон направляет британских военных в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Об этом рассказали в канцелярии главы правительства Великобритании Риши Сунака.
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Там уточнили, что британская военная группировка включает в себя противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС (Lyme Bay и Argus), три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты.

Эту группировка будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности, цитирует сообщение "Интерфакс".

Ранее в израильском посольстве в Лондоне рассказали, что по меньшей мере 100 британских резервистов и действующих военнослужащих отправились в Израиль для службы в Армии обороны Израиля.

Тем временем появились сообщения о военных преступления израильской армии. Их обвиняют в применении в Газе и Ливане снарядов с запрещенным белым фосфором.

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