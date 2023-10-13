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Иран допустил появление других фронтов против Израиля

09:18
  • пятница
  • 13 октября 2023

Запад обвиняет Тегеран в причастности к атакам ХАМАС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян высказал мнение о том, что открытие других фронтов борьбы против Израиля все еще возможно "в свете продолжающейся агрессии и военных преступлений".

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Дипломат назвал военным преступлением решение Тель-Авива о гуманитарной блокаде Газы — лишение гражданского населения воды и электричества, а также непрерывные бомбардировки жилых районов.

Абдоллахиян заявил, что исламские государства "не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль", сообщает ТАСС.

Ранее источники заявили, что в США не исключают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. В частности, лояльные Ирану группировки в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться эскалацией на Ближнем Востоке.

При этом в Белом доме признавали, что не располагают объективными доказательствами причастности Ирана к атакам ХАМАС на Израиль, но обещали продолжить пристально наблюдать за действиями Тегерана.

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