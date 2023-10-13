"Разгребать будут все": Захарова оценила действия США на Ближнем Востоке

Вашингтон сделал все возможное для эскалации конфликта

Заявления американских политиков об отсутствии планов по вмешательству в палестино-израильский конфликт, вероятно, не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не планирует участвовать в конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

"Что могли – уже сделали. Теперь разгребать будут все остальные", - написала Захарова.

Подобная ситуация уже была в 2008 году, когда коллапс на американском рынке недвижимости вызвал глобальный экономический кризис, напомнила дипломат. По ее словам, на фоне обрушения мировой финансовой системы была специально создана группа "Большой двадцатки", участникам которой и предстояло "спасать планету" от кризиса.

"И так каждый раз. Исключительные наделают дел в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными", - заключила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прибытие американского авианосца в Средиземное море на фоне конфликта между Израилем и Палестиной приведет "к еще большей эскалации" в регионе.

10 октября первый американский авианосец Gerald Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй. При этом в Центральном командовании ВС США подчеркнули, что ударная группа военных кораблей была передислоцирована в этот регион для предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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