Еврокомиссия поставила Турцию перед тяжелым выбором

От Анкары ждут ясный ответ

Турция должна выбрать, быть ли ей на стороне Евросоюза с НАТО или на стороне России, Ирана, ХАМАС и "Хезболлах".

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас в ходе выступления на второй Конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы в Брюсселе.

В ЕК напомнили турецким властям, что все члены Евросоюза осудили атаку на Израиль, а Анкара поддержала палестинцев.

Анкара должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть, и дать ясный ответ, передает ТАСС. Схинас отметил, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе в Средиземноморье в области иммиграции и торговли.

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