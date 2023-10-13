Победителей не будет: хроники палестино-израильского конфликта

Но ни одна из сторон останавливаться не намерена

Палестинская Газа на грани уничтожения. Власти Израиля дали 24 часа населению, чтобы перейти из северной части сектора в южную. Именно на севере находится сам город Газа, жилые кварталы которого уже седьмые сутки методично уничтожает израильская авиация. В ЦАХАЛ сообщают: боевики засели в тоннелях под жилыми домами – их необходимо оттуда выкурить. А лучше всего - уничтожить. За минувшую ночь военные поразили еще 750 объектов ХАМАС. Теперь речь идет, вероятно, о полноценном наземном вторжении.

Предписание покинуть северные территории направлено и сотрудникам миссии ООН. Однако в организации выразили протест: эвакуация жителей Газы – более миллиона человек – грозит гуманитарной катастрофой. Которую и так переживают палестинцы. Эту ночь они провели в темноте – единственная электростанция остановила работу еще накануне. Запасы медикаментов и топлива для аварийных генераторов в больницах закончатся в ближайшие дни.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество немедленно предпринять действия, направленные на прекращение израильской агрессии, и обеспечить возобновление работы контрольно-пропускного пункта, чтобы разрешить ввоз предметов первой необходимости и гуманитарной помощи в сектор Газа", - заявил Бассем Наим, официальный представитель ХАМАС.

Члены ХАМАС подробно объясняют мировой аудитории свою версию происходящего: целью операции были лишь израильские военные базы, нападений на гражданских лиц стремились избегать, большинство ужасов, которые описывают западные СМИ, это ложь еврейской пропаганды. Правда, на фоне множества видеосвидетельств такие заявления звучат сомнительно. Да и полторы тысячи мирных жертв среди израильтян – неоспоримый факт. Сотни семей не знают, вернутся ли из плена их родные.

Тем временем в ХАМАС заявляют: заложники гибнут как раз от израильских бомбардировок. 13 человек только за сегодняшний день, и среди них – иностранные граждане. А в международной правозащитной организации Human Rights Watch подтвердили: армия Израиля применила в Газе и Ливане снаряды с запрещенным белым фосфором. И среди мирных палестинцев тоже больше полутора тысяч погибших.

В этой войне победителей нет - это все лучше понимают в мире. Но ни одна из сторон останавливаться не намерена.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"