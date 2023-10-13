Западные политики и чиновники по очереди засобирались в Израиль

Градус напряженности во всем мире накаляется

В полицейских летят камни и бутылки. Толпу разгоняют водомётами и слезоточивым газом. Акция в поддержку Палестины в Париже практически сразу переросла в столкновения с силовиками. Любые пропалестинские мероприятия в Пятой республике запрещены. Хотя мусульман в стране - почти 9 процентов населения. Президент Эмманюэль Макрон с экранов телевизоров призывает соотечественников сплотиться вокруг Израиля: "Мы заверили Израиль и его народ в нашей солидарности и нашей поддержке его законного реагирования на акты терроризма. Израиль имеет право защищаться, ликвидируя террористические группы, включая ХАМАС, путем целенаправленных действий, а также щадя гражданские жизни. Мы осознаем, что зачастую это единственный возможный ответ на терроризм - решительный и справедливый".

Вслед за Францией митинги в поддержку Палестины запретили Германия и Великобритания. В королевстве за появление в общественном месте с палестинским флагом грозит даже уголовное преследование. В Лондоне местные жители развесили фотографии похищенных во время нападения ХАМАС еврейских детей. В ответ сторонники организации просто посдирали плакаты.

Градус напряженности во всем мире накаляется. Израильтян призывают в эту пятницу быть максимально осторожными - сегодняшний день лидеры ХАМАС объявили днем ярости, призвав мусульман по всему миру устраивать еврейские погромы. В Восточное Средиземноморье продолжает перебрасывться подкрепление. В знак поддержки Израилю свои два корабля ВМС направит Британия. ВВС королевства начнут наблюдательные полеты над регионом. Вступать при этом в войну ни США, ни союзники пока не планируют - это заявляет официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Но вот своих людей из потенциально боевой зоны эвакуируют.

Маловероятно и вступление в палестино-израильский конфликт ливанской группировки "Хезболла" - это данные американской газеты The Washington Post. Ссылаются журналисты на утекший в сеть секретный документ, подготовленный американскими разведслужбами. Однако разговоры о вероятности открытия второго фронта не утихают. Готовность к этому косвенно подтвердил и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Западные политики и чиновники в знак солидарности с еврейским народом по очереди засобирались в Израиль. Глава Пентагона Ллойд Остин уже проводит с премьером Нетаньяху переговоры - обсудят, в частности, поставки нового вооружения. Туда же направляется и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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