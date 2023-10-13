Важные сообщения приходят и с донецкого участка

С рассвета краснолиманский фронт тонет в грохоте гаубиц и минометов. Расход снарядов - более сотни на каждое орудие. Сегодня российские подразделения начали штурм позиций ВСУ севернее Кременной. За несколько часов бойцы смогли взломать очередной комплекс опорных пунктов. И вклиниться вглубь линии обороны националистов на полкилометра.

Важные сообщения приходят с донецкого участка. На стыке с Запорожской областью десантники перешли в наступление. Атаковали в районе Приютного. И отбросили боевиков еще на километр на запад.

Особо дерзкие вылазки проводят расчеты противотанковых установок. Подбираются в плотную к позициям ВСУ и из засад сжигают их наблюдательные пункты и технику.

Самые мощные огневые удары российские войска наносят по укрепрайонам боевиков на авдеевском направлении. Залпы реактивных установок равняют с землей и доты, и блиндажи. Противник огрызается из пушек. Но российские артиллеристы научились бить на упреждение.

Впрочем, ответные залпы со стороны ВСУ идут на спад, говорят бойцы. Перевес в тяжелых калибрах, огневой мощи и точности работы - на нашей стороне.

Южнее Авдеевки российские войска взяли под контроль железную дорогу. Севернее пробиваются к поселкам Степовое и Бердичи.

Главный акцент сегодня, говорят военные, не на стремительном наступлении, а на тотальном уничтожении огневых точек противника. Поэтому авиация, которая обычно громит бронетехнику, эшелоны и склады с боеприпасами, сейчас не жалеет ракет даже для ликвидации пулеметных и гранатометных расчетов ВСУ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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