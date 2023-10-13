На Санкт-Петербург обрушился атлантический циклон "Ральф"

Он принес с собой ливни, град и ураганный ветер

Погодный кошмар в разных районах Санкт-Петербурга. Накануне в северной столице бушевал атлантический циклон "Ральф". Ливень, град, сильнейшие порывы ветра. В результате - десятки поваленных деревьев, разбитые машины, рухнувшие рекламные конструкции. Несколько человек получили травмы. Одно из деревьев упало на пожилую женщину, которая шла с десятилетней внучкой по проспекту Солидарности. По предварительным данным - девочка не пострадала, а у пенсионерки сломаны ноги, она госпитализирована.

В городе объявили штормовое предупреждение. Из-за угрозы наводнения было принято решение закрыть дамбу. Тем не менее вода все равно поднялась. А ветер в акватории Финского залива достигал 25-27 метров в секунду.

Но кому - стихия, а кому - просто великолепная погода! Пока одни прячутся от шквалистого ветра и града по домам, любители экстрима отправляются ловить волну.

Атлантический циклон уходит на восток. Ливень прекратился. Но синоптики предупреждают - сильный порывистый ветер сохранится в Санкт-Петербурге и области еще и сегодня.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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