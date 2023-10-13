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В Москве завершает работу Российская энергетическая неделя

14:50
  • пятница
  • 13 октября 2023

В ней приняли участие представители более 60 стран

В Москве завершает свою работу Российская энергетическая неделя. В ней приняли участие представители более 60 стран. Это свыше 4 тысяч человек.

Обсуждали международную повестку, научно-технологическое развитие и климатические проекты. Также были заключены соглашения на реализацию совместных программ.

Заключительный день посвящен молодежи. На одной площадке собрались более полутора тысяч специалистов, студентов и школьников, чтобы обменяться опытом и идеями. Также подводят итоги тематических конкурсов.

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Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум "Российская энергетическая неделя"
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