В Крыму приступили к уборке риса

Урожай мог погибнуть из-за атак ВСУ

Заливные поля, или рисовые чеки, перед уборкой осушают. Земля из болота превращается в твердый грунт, на котором может работать техника. А на солнце зерна успевают дойти до кондиции.

"Уборка риса идет в несколько этапов. Сначала жатка срезает волки, ждем, когда подсыхает, и делаем два обмолота. Вот первый обмолот, через какое-то время остается зерно на метелке, проходим второй", - объясняет комбайнер Юрий Бобков.

Жаркий и сухой климат северного Крыма идеально подходит для выращивания риса. Раньше в ходу были японские сорта, сейчас - отечественные, кубанские. При этом урожайность на полуострове даже выше, чем в Краснодарском крае. Выращивать сложно, но и экономическая выгода большая. С одного гектара получается до 100 центнеров. Пшеницы или ячменя с такого же поля будет на 30, а то и 40 процентов меньше. Да и зерно еще нужно переработать в муку. А рис - это, по сути, уже готовый продукт.

Драгоценный урожай мог погибнуть. В июне вооруженные силы Украины подорвали Каховскую плотину. Уровень Днепра упал ниже водозабора в Северо-Крымском канале. Часть полей осталась без влаги.

"Общая посевная площадь под урожай риса 2023 года на территории Республики Крым планировалась свыше 2800 гектаров. Но в связи с техногенной ситуацией на Каховской ГЭС удалось сохранить порядка 344 гектаров", - говорит Владимир Ан, заместитель министра сельского хозяйства Крыма.

В момент катастрофы в Херсонской области рис в Крыму только взошел. Фермеры решили бороться за урожай до конца. Пришлось включить режим экономии воды.

"Мы решили применить технологию замкнутого цикла. То есть вода не сбрасывалась в основной сброс. Основной сброс был закрыт, и чеки питались с оросителя. Поэтому удалось сэкономить до 30 процентов воды", - отметил Владимир Николин, директор агрофирмы.

В 2014 году Киев уже устраивал жителям полуострова водную блокаду - перекрыл Северо-Крымский канал и прервал полувековую историю выращивания риса. Фермеры благодаря господдержке и субсидиям перешли на рапс и подсолнечник, обновили технику, построили системы орошения и накопители. В феврале прошлого года в ходе спецоперации наши военнослужащие восстановили работу гидротехнических сооружений в Херсонской области и уничтожили дамбу, сооруженную украинскими националистами.

Аграрии, которые все эти годы поддерживали в рабочем состоянии каналы, мгновенно возродили целую отрасль сельского хозяйства и планируют ее развивать. Один из вариантов решения проблемы орошения полей - пустить по каналу воду из местной реки Салгир.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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