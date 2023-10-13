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Боррель: ЕС выступает против независимости Тайваня

09:55
  • пятница
  • 13 октября 2023

Евросоюз продолжит поддерживать двусторонние отношения с островом

Страны ЕС выступают против независимости Тайваня и усиления напряженности в регионе. Об этом в интервью изданию South China Morning Post заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.   

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Объединение готово к поддержанию открытого и содержательного диалога с политическим руководством Тайваня для предотвращения нового витка напряженности в регионе, отметил дипломат.

"Однако наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства", - заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что страны-участницы ЕС выступают против эскалации ситуации в Тайваньском проливе. По его словам, различного рода провокации и неизбирательное применение силы может привести не только к региональной, но и к глобальной дестабилизации.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что бесконтрольные поставки вооружений США на Тайвань способствуют превращению острова в "пороховую бочку". По словам чиновника, Пекин выступает против предоставления американского оружия Тайваню, поскольку такими действиями Вашингтон поддерживает сепаратистские настроения тайваньской политической элиты.

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