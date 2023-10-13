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Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область

10:00
  • пятница
  • 13 октября 2023

Киевский режим продолжает попытки атаковать территорию России

Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника

Политик написал в своем Telegram-канале, что в результате этих атак пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода в ночь на четверг, 12 октября, погибли три человека, среди них — маленький ребенок. При этом уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданским целям. По его словам, военнослужащие ВС России работают исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины. 

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