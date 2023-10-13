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Путин встретился с президентом Таджикистана

10:19
  • пятница
  • 13 октября 2023

Встреча прошла в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу, 13 октября, проводят встречу в Бишкеке. За встречей последует заседание Совета глав государств СНГ.
Путин встретился с Алиевым в Киргизии

Темами обсуждения лидеров двух стран станут вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и региональной безопасности, а также функционирования в Таджикистане 201-й военной базы, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Он обсудил со своим таджикистанским коллегой реализацию договоренностей в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

Владимир Путин отмечал, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно и продолжает укрепляться. Объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.

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