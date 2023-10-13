Экономист допустил падение доллара в течение полугода

Необходимости в введении дополнительных инструментов для укрепления рубля нет

Введение механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами приведет к снижению курса доллара до 80-85 рублей в течение полугода. Об этом в ходе интервью изданию URA.RU заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

"С точки зрения политики и предвыборных ожиданий курс может составить примерно 80-85 рублей за доллар. Это, вероятно, произойдет в течение полугода", - заявил Зубец.

Экономист подчеркнул, что необходимости в введении дополнительных инструментов для укрепления и стабилизации национальной валюты нет. По его словам, инициированные Банком России меры вполне способны разрешить ключевые проблемы отечественной экономики.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время произойдет постепенная стабилизация курса национальной валюты. В течение следующих шести месяцев ожидается значительное снижение курса доллара – до 90 рублей, заверил специалист.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Согласно указу, экспортеры будут должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу этих денежных средств на внутреннем рынке.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России. По его словам, мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"