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Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубов

10:30
  • пятница
  • 13 октября 2023

На фоне повреждения Balticconnector

Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов.
Кремль встревожила новость о повреждении газопровода Balticconnector

Это произошло впервые с 10 марта 2023 года, передает РИА Новости. По состоянию на 9:52 мск цена ноябрьских фьючерсов по индексу TTF составляет 610,2 доллара (+5%).

Цены на газ в Европе ускорили рост на фоне начала отопительного сезона, остановки добычи на месторождении в Израиле и утечки на газопроводе Balticconnector.

9 октября оператор трубопровода Gasgrid Finland сообщил о перекрытии Balticconnector из-за необычного падения давления в трубе.

Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии.

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