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Глава Пентагона прибыл в Израиль

10:42
  • пятница
  • 13 октября 2023

Накануне там побывал госсекретарь США

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 13 октября, прибыл в Израиль. Об этом сообщает Agence France-Presse.
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Поездка главы Пентагона последовала за визитом в Тель-Авив госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заверил, что "Израиль никогда не окажется один, пока существует Америка".

Ранее спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что заявления американских политиков об отсутствии планов по вмешательству в палестино-израильский конфликт не соответствуют действительности.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что Вашингтон в последние несколько лет пытался подменить решение политических проблем на Ближнем Востоке материальными подачками и при этом пренебрег созданными ранее механизмами урегулирования.

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