Собянин: Инвесторы строят 56 соцобъектов по программе стимулирования создания рабочих мест

Объекты сдадут до 2027 года

Почти 60 социальных объектов строится инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. В различных районах столицы возводят возводят 17 школ, 32 детских сада и две поликлиники. Кроме того, запланированы четыре школы с детскими садами и учебно-воспитательный центр.

"Все объекты строители сдадут до 2027 года. Работу в этих социальных учреждениях получат больше 4,6 тысячи человек", – уточнил мэр.

В настоящий момент уже введено в эксплуатацию восемь школ и садиков. В частности, на улице Берзарина на северо-западе столицы появилась частная школа. Во 2-м Котляковском переулке в Москворечье-Сабурове – детский сад и школа.

"Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда заключили больше 60 соглашений, которые дадут городу порядка 95 тысяч рабочих мест", – заключил мэр.

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