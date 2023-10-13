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Собянин: Инвесторы строят 56 соцобъектов по программе стимулирования создания рабочих мест

11:03
  • пятница
  • 13 октября 2023

Объекты сдадут до 2027 года

Почти 60 социальных объектов строится инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. В различных районах столицы возводят возводят 17 школ, 32 детских сада и две поликлиники. Кроме того, запланированы четыре школы с детскими садами и учебно-воспитательный центр.

"Все объекты строители сдадут до 2027 года. Работу в этих социальных учреждениях получат больше 4,6 тысячи человек", – уточнил мэр.

В настоящий момент уже введено в эксплуатацию восемь школ и садиков. В частности, на улице Берзарина на северо-западе столицы появилась частная школа. Во 2-м Котляковском переулке в Москворечье-Сабурове – детский сад и школа.

"Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда заключили больше 60 соглашений, которые дадут городу порядка 95 тысяч рабочих мест", – заключил мэр.

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