Бочкарёв: Более половины средств АИП пойдет на развитие транспортной инфраструктуры

Программа рассчитана на 2024 – 2026 годы

Более половины средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2024 – 2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что средства Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024-2026 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ.

Свыше половины объема финансирования распределят на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, значительная часть бюджета будет направлена на строительство объектов социальной сферы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин, рассказывая об утверждении Адресной инвестиционной программы, подчеркнул, что приоритетами ее реализации являются транспортная инфраструктура и социальные объекты. В ближайшие три года столичные власти намерены построить и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов.

Кроме того, до конца 2024 года в ТиНАО в рамках Адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию еще 70 км дорог.

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