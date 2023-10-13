"Он говорит правду": в США назвали тревожным сигналом слова Путина о Ближнем Востоке

Политика Вашингтона в очередной раз провалилась

Слова президента России Владимира Путина о конфликтной ситуации на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.

Напомним, что российский лидер назвал новый виток напряженности между Израилем и Палестиной примером провала внешнеполитической стратегии США на Ближнем Востоке. По словам политика, именно Вашингтон должен был найти компромиссы для предотвращения конфликта.

"Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой Белый дом стремится, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", - заявил Шаффер, чьи слова приводит РИА Новости.

Администрация президента США проигнорировала разногласия проживающих на территории Ближнего Востока народов, что в итоге и привело к эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, указал аналитик.

"Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что все в порядке", - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США на Ближнем Востоке привели к эскалации палестино-израильского конфликта. При этом Вашингтон планирует урегулировать конфликт в регионе, используя ресурсы третьих рук – ведущих стран ЕС, пояснила дипломат.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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