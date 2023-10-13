Путин велел изучить возможность прокладки нового ж/д коридора из Сибири в Китай

Доклад должен быть представлен до 15 февраля 2024 года

Российский лидер Владимир Путин дал поручение разработать предложения по возможному формированию нового Центрально-Евразийского транспортного коридор из Сибири через Монголию в Западный Китай.

На совещании 31 августа глава Красноярского края Михаил Котюков предложил рассмотреть вопрос о создании нового транспортного коридора, чтобы разгрузить реконструируемый Восточный полигон РЖД и увеличить грузовую наполняемость Севморпути.

Путин затребовал доклад по исполнению своего поручения до 15 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия продолжает укреплять связи с Китаем, в том числе в туризме. В августе в Москву из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене. В Минэкономразвития подчеркнули, что данный механизм помогает туристам сэкономить средства: групповые безвизовые поездки обойдутся примерно на 20-30% дешевле.

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