ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин велел изучить возможность прокладки нового ж/д коридора из Сибири в Китай

11:20
  • пятница
  • 13 октября 2023

Доклад должен быть представлен до 15 февраля 2024 года

Российский лидер Владимир Путин дал поручение разработать предложения по возможному формированию нового Центрально-Евразийского транспортного коридор из Сибири через Монголию в Западный Китай.

На совещании 31 августа глава Красноярского края Михаил Котюков предложил рассмотреть вопрос о создании нового транспортного коридора, чтобы разгрузить реконструируемый Восточный полигон РЖД и увеличить грузовую наполняемость Севморпути.

Путин затребовал доклад по исполнению своего поручения до 15 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия продолжает укреплять связи с Китаем, в том числе в туризме. В августе в Москву из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене. В Минэкономразвития подчеркнули, что данный механизм помогает туристам сэкономить средства: групповые безвизовые поездки обойдутся примерно на 20-30% дешевле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство железной дороги
Строительство железной дороги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.