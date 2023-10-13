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Джонсон заявил, что остается русофилом

11:37
  • пятница
  • 13 октября 2023

Политик любит и уважает русскую культуру

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что его отношение к русской культуре не изменилось и он остается русофилом.

Своим мнением он поделился в интервью украинскому каналу "Рада" отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к России после начала специальной военной операции.

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - передает его слова ТАСС.

Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. У бывшего британского премьер-министра есть русские корни: его прадед по материнской линии родился в Российской империи, а прабабка приходилась внучатой племянницей супруге поэта Федора Тютчева, сообщает радио Sputnik.

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