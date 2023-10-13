ХАМАС обвинил Израиль в гибели 13 заложников

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне острой

Не менее 13 человек, взятых в плен боевиками движения ХАМАС, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа за последние сутки. Заявление такого содержания опубликовало в пятницу, 13 октября, руководство ХАМАС.

Согласно заявлению, среди погибших есть не только израильтяне, но и иностранные граждане, сообщает "Интерфакс".

Израильские власти ранее заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть домой своих граждан и иностранцев, оказавшихся в плену у боевиков ХАМАС. По подсчетам СМИ, заложниками палестинского движения остаются от 150 до 200 человек.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заверил, что США очень серьезно относятся к своим обязательствам по возвращению удерживаемых за рубежом граждан страны к их семьям.

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