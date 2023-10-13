Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

Обстановка спокойная, жителям ничто не угрожает

Громкие звуки в районе Северного мола в Севастополе связаны с тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, одновременно с этим проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.

Ранее Развожаев заявил, что ракетный удар украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября является расчетливым терактом, который нес огромную угрозу для людей.

Попытки киевского режима атаковать Севастополь не могут сломить дух горожан. Во время очередной воздушной тревоги севастопольцы устроили флешмоб, исполнив гимн города-героя.

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