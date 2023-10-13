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Собянин: Благоустройство 14 улиц студенческого квартала МГТУ имени Баумана завершено в столице

11:52
  • пятница
  • 13 октября 2023

Работы провели на 14 улицах

О комплексном благоустройстве студенческого квартала университета имени Баумана рассказал сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Работы провели на 14 улицах. Там обновили дождевую канализацию, сделали более удобными и широкими пешеходные зоны, заменили асфальт, на некоторых участках выложили плитку. Установили дополнительное освещение. На остановках общественного транспорта оборудовали современные павильоны. Для автомобилистов сделали парковочные места, а также зарядные станции для владельцев электромобилей.

Важная часть работ - озеленение. Разбили газоны. А поздней осенью высадят около тысячи деревьев и кустарников.

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