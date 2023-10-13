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КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

12:15
  • пятница
  • 13 октября 2023

Действия Вашингтона приведут к дестабилизации

Власти КНДР планируют нанести "самый мощный" удар по стратегическим военным базам США, расположенным на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

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"Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Уточняется, что именно так отреагировали власти Северной Кореи на совместные учения Южной Кореи и США. При этом в учениях будет участвовать атомный авианосец USS Ronald Reagan.  

Переброска США ядерных вооружений на Корейский полуостров – открытая провокация, целью которой является дестабилизация ситуации в регионе, подчеркнули в агентстве.

Как отметили в ЦТАК, военнослужащие КНДР будут прикладывать все усилия не только для зашиты территориальной целостности страны, но и для предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Южная Корея должны перестать оказывать помощь ВСУ, в противном случае Москва поможет Северной Корее развить ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий.

Этому предшествовало заявление "Большой семерки", авторы которого осудили продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также выразили тревогу в связи с сотрудничеством России и КНДР.

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