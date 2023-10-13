Путину подарили коня и юрту

Президент воспользовался случаем и покормил скакуна

Президент России Владимир Путин получил в подарок от своего киргизского коллеги Садыра Жапарова коня и юрту.

После посещения российской авиабазы Кант в Киргизии российского лидера подвели к юрте, которую разбили на территории резиденции.

"Рядом с юртой пасся конь. Владимиру Путину подарили и то, и другое, разрешили покормить коня. Да, он воспользовался. Конь тоже", - рассказал журналист кремлевского пула Андрей Колесников.

Как сообщает газета "Коммерсант", факт подарка хотели скрыть от журналистов, фото и видео с конем нет.

Это уже третья лошадь, которую Путину дарят в Киргизии: такие подарки он получал в 2017 и 2019 годах.

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