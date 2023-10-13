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Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне

12:26
  • пятница
  • 13 октября 2023

Политик выступает на саммите СНГ в узком составе

На партнеров России по Содружеству Независимых Государств (СНГ) пытаются надавить извне. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что чем грубее попытка сделать это, тем меньший успех она приносит.

При этом работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, отметил Путин, заявив, что "не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", сообщает РИА Новости.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Соединенные Штаты с союзниками развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ. Коллективный Запад ищет наиболее эффективные формы шантажа и запугивания несогласных, подчеркнул глава спецслужбы.

При этом российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств.

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