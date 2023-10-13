Путин расказал о структуре роста российской экономики

Страна при этом реализует все национальные цели развития

В структуре роста российской экономики 3% приходится на нефтегазовый сектор, а 43% остается за промышленным. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что для экономики России рост ВВП 3% за год — это хороший результат.

При этом наша страна успешно реализует все свои национальные цели развития, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин отмечал, что российская экономика в настоящее время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения.

Финансовый аналитик и экономист Патрисия Коэн предполагала, что российская экономика способна обогнать Запад по темпу роста ВВП даже в условиях санкций, поскольку западные страны недооценили устойчивость экономики России.

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