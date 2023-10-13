ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин расказал о структуре роста российской экономики

12:40
  • пятница
  • 13 октября 2023

Страна при этом реализует все национальные цели развития

В структуре роста российской экономики 3% приходится на нефтегазовый сектор, а 43% остается за промышленным. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин: экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоносителей

Глава государства отметил, что для экономики России рост ВВП 3% за год — это хороший результат.

При этом наша страна успешно реализует все свои национальные цели развития, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин отмечал, что российская экономика в настоящее время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения.

Финансовый аналитик и экономист Патрисия Коэн предполагала, что российская экономика способна обогнать Запад по темпу роста ВВП даже в условиях санкций, поскольку западные страны недооценили устойчивость экономики России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Промышленное производство
Промышленное производство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.